العمال الكردستاني: سننسق مع الحشد لصد أي عدوان خارجي على سنجار

2021/03/21 | 10:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد حزب العمال الكردستاني، الأحد، أنه سينسق مع قوات الحشد الشعبي لصد أي عدوان خارجي على مدينة سنجار بمحافظة نينوى.وقال مسؤول علاقات الحزب في العراق كاوة شيخ موس في حوار تابعته /المعلومة/، إن “التنسيق بدأ منذ الفترة الأولى لمعارك سنجار ضد تنظيم داعش، ولدينا الآن علاقة صداقة وتعاون مع الفصائل العراقية وقياداتها وهناك تواصل مستمر فيما يتعلق بالأوضاع بمدينة سنجار”.وأضاف موس، أنه “إذا تطلب أن يكون هناك تنسيق عسكري بين حزب العمال الكردستاني وفصائل الحشد لصد أي عدوان خارجي من جديد، فسيكون هذا التنسيق موجودا فنحن هدفنا واحد”، في إشارة الى التهديدات التركية الأخيرة.



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