كتلة نيابية: ننتظر من رئاسة البرلمان تحديد موعد استجواب محافظ البنك المركزي

2021/03/21 | 10:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغدادأعلن النائب عن تحالف عراقيون خالد الجشعمي ، الأحد، استيفاء جميع الشروط اللازمة لاستجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، فيما لفت الى ان كتلته بانتظار تحديد موعد الإستجواب من قبل رئاسة البرلمان.وقال الجشعمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “كتلة عراقيون ستطالب من رئاسة مجلس النواب بتحديد أول جلسة لاستجواب محافظ البنك المركزي بعد إقرار الموازنة الاتحادية مباشرة”.وأضاف أن “رئاسة المجلس لم تلتزم بالوعود في تحديد مواعيد استجواب الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة”، مشيرا إلى أن “ملف استجواب المحافظ على طاولة رئيس البرلمان ونحن بانتظار تحديد الموعد النهائي للشروع بعملية الإستجواب”.وكان الجشعمي كشف في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عن خسارة البلاد ٢٤٠ مليار دينار بسبب سياسة محافظ البنك المركزي العراقي ، مبينا أن تعيين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحافظ البنك المركزي يعد مخالفا للقانون.انتهى/ 25 ح

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