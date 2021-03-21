شرطة صلاح الدين تطلق حملة واسعة لتنفيذ أوامر القبض

2021/03/21 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين اليوم الاحد، تنفيذ حملة واسعة للقبض على المطلوبين بمذكرات قبض.

وقالت القيادة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت أجرت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض في قضائي "سامراء والدجيل"، اسفرت عن إلقاء القبض على اثنين من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة.

فيما تمكنت مفارز قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية اثناء تفتيش العجلات والاشخاص من ضبط عجلة محملة بـ (٨طن) من مادة (الطماطة) المستوردة.

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