داعش يختطف عمال حقول دواجن في ديالى

2021/03/21 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأحد، بان عناصر داعش اختطفوا 4 مدنيين في اطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مجموعة من عناصر داعش ترتدي الزي العسكري اقدمت ليلة أمس، على اختطاف 3 عمال دواجن مع صاحب حقل الدواجن بين منطقتي زاغنية والحد الأخضر التابعتين لناحية العبارة شمال شرق بعقوبة".

واضاف ان "عناصر داعش اقتادت المختطفين الى جهة مجهولة فيما تواصل قوات الأمن البحث والملاحقة لتحريرهم".

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