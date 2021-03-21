العراق يتخذ قرارا ''جريء جدا'' منذ تشكيل الحكومة

2021/03/21 | 10:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الداخلية، الاحد، بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول الى العراق، مبينة ان هذا القرار "جريء جدا" منذ تشكيل الحكومة، وسيشجع المستثمرين على الاستثمار في البلاد، وتحريك القطاع السياحي فيه.

وذكر الناطق باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، في حديث لجريدة الصباح وتابعه NRT اليوم، (21 آذار 2021)، إن "قرار الحكومة العراقية بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول الى العراق، قرار جريء جدا منذ تشكيل الحكومة، والقرار جاء لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي، وبدأ العمل به اعتبارا من 15 آذار الحالي".



وأوضح المحنا، أن "القرار شمل رجال الاعمال والشركات عن دول مجلس الأمن دائمة العضوية ودول الاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ونيوزلندا وسويسرا، للدخول الى العراق عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية مقابل دفع رسوم سمات الدخول البالغة 75 دولارا لمدة شهرين".



وتابع، أنه "في ظل هذه الظروف الصحية التي يمر بها العراق، سيخضع المسافرون المشمولون بهذا القرار الى جميع الاجراءات الصحية الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة، وإجراء الفحوص الخاصة بجائحة كورونا".



واختتم المحنا بالقول إن "هذا القرار سيشجع المستثمرين على الاستثمار في العراق، وتحريك القطاع السياحي فيه".

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