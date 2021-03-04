الحلبوسي يتخذ قرارا بشأن مشروع الصندوق السيادي (وثيقة)

2021/03/21 | 10:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وافق رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، على تحويل مشروع الصندوق السيادي إلى الحكومة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان اليوم، (21 آذار 2021)، أن "الحلبوسي وجه بتحويل مشروع ( الصندوق السيادي)، الذي قدم من قبل نائبي تحالف سائرون انعام الخزاعي وناجي السعيدي، الى مجلس الوزراء لبيان رأيه في الصندوق السيادي بعد تأكيد اللجنة القانونية في البرلمان العراقي ان المشروع مستوف للشروط الشكلية في الدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي".

وأشار إلى ان "الأسباب التي استند اليها المشروع تستدعي تشريعه".

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