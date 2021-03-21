يارالله يطلع على خطة تأمين طريق الحج البري

2021/03/21 | 10:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعوصل رئيس أركان الجيش، صباح اليوم الاحد، إلى ناحية النخيب للاطلاع على طريق الحج البري.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): إن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله وصل ناحية النخيب للاطلاع على جاهزية القوات المشتركة وتامين طريق الحج البري".وأضاف أن "يار الله تفقد القطعات العسكرية وتابع عملها الامني في ناحية النخيب ومنفذ عرعر الحدودي، فضلا عن متابعة عمل الجهد الهندسي في اكمال الساتر الامني بين تلك المناطق".

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