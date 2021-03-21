فيديو| ظهور جديد لممثل المرجع السيستاني.. وتوضيح حول مشاريع للعتبة الحسينية

2021/03/21 | 10:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد ممثل المرجعية العليا عبد المهدي الكربلائي، السبت، أن المؤسسات الصحية التابعة للعتبة تهدف إلى مساندة المؤسسات الحكومية لتقديم خدمة نوعية للمواطن العراقي.

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وقال الكربلائي في تصريح نقله موقع "الأئمة الاثنا عشر" وتابعه "ناس"، (21 آذار 2021) إن "المشاريع الصحية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة تأتي عوناً وعضداً للجهود التي تقدمها المستشفيات الحكومية لتوفير خدمة صحية متطورة ونوعية للمواطن العراقي".

وأشار إلى أن "مستشفى زين العابدين لا تعمل بنظام الاستثمار الكامل، وأنها وتعالج آلاف الحالات المرضية مجاناً منذ إنشائها وإلى الآن".

وجاءت تصريحات الكربلائي خلال افتتاح المرحلة الأولى من التوسعة الجديدة لمستشفى الإمام زين العابدين في محافظة كربلاء.

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