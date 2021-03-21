قرار من قائممقامية دوكان لصالح السياح

2021/03/21 | 10:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر قائممقام قضاء دوكان سيروان سرحد اليوم الأحد، أن أي شخص يقوم برفع الأسعار خلال أيام أعياد نوروز سيتم سحب رخصة مزاولة العمل منه.

وقال سرحد في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، ان القائممقامية أصدرت تعليمات صحية لأصحاب الأماكن السياحية، مؤكدا ان اللجنة الأمنية والسياحية في دوكان ستراقب عن كثب الأوضاع في أيام نوروز.

PUKmedia شالاو احمد-دوكان

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