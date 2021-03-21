الاتحاد: الايام المقبلة ستشهد توصل الاقليم والمركز إلى اتفاق نهائي

2021/03/21 | 10:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغدادأكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني الماس فاضل ، الأحد، ان الايام المقبلة ستشهد توصل الاقليم والمركز إلى اتفاق نهائي بشأن المواد المختلف عليها في الموازنة ، فيما أشارت إلى استمرار اللقاءات بين الجانبين في العاصمة بغداد.وقالت فاضل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حل الخلافات بين إقليم كردستان والمركز يعتمد على حسم النقاط الخلافية المتعلقة بحصة الاقليم في الموازنة الاتحادية”.وأضافت أن “هناك نية جادة لدى الوفد الكردي بحل جميع المشاكل العالقة”، مشيرة إلى أن “الطرفين اتفقا على عمل مشترك لانهاء ماتبقى من خلافات بشان حصة الإقليم”.وأشارت فاضل الى “وجود بعض الخلاف حول المادة ١١ من قانون الموازنة لكن ذلك لا يعني عدم التوصل إلى اتفاق”.وكانت النائبة عن تحالف الفتح وفاء حسين الشمري أكدت، امس السبت ، أن الكرد يشترطون تضمين مخصصات 17 عاما مقابل التصويت على الموازنة ، مبينة أن الاقليم يطالب بتضمين مخصصاته منذ عام 2004 ولغاية عام 2021.



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