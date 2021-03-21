“الفدائي” يغادر المستشفى بصحةٍ جيدة

2021/03/21 | 10:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداعلن نادي الشرطة الرياضي، أن المدافع سعد ناطق “الفدائي”، غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.وقال معالج فريق الشرطة، عبد الرحمن جابر في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “لاعب الفريق الكروي سعد ناطق في صحة جيدة، وغادر المستشفى بعد أن أجريت له الفحوصات اللازمة”.وأضافَ ان “الفحوصات الإشعاعية التي أجريت للاعب في مستشفى الحسين في محافظة كربلاء أكدت سلامته تماما من أي عوارض صحية نتيجة اصطدام كرة قوية مفاجئة برأسه أدت إلى فقدانه الوعي للحظات، ما اضطرنا لنقله إلى المشفى بشكل عاجل”.وأشار جابر إلى ان “الطبيب المعاين نصح اللاعب سعد ناطق بضرورة خلوده لراحة سلبية لأيام قليلة بغية اكتسابه الشفاء التام”.وغادر ناطق ملعب مباراة الشرطة ونفط الوسط امس في الدقيقة 19 بعد تعرضه لاصطدام في الرأس.



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