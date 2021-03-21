المصريون في وداع قداسة البابا شنودة - فاطمة ناعوت

2021/03/21 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficialفي مثل يوم أمس 17 مارس عام 2012، رحل قداسةُ البابا شنودة الثالث وبكته مصرُ وسار في جنازته حشودٌ هائلة من المسلمين والمسيحيين؛ لأنه نشر قيمة (السلام والسماحة) التي لا نرجو سواها لبناء مجتمعنا الجديد.



حين حاصر المقرَّ البابوي متطرفون من السلفيين والإخوان، قُبيل رحيله، حاملين يافطات رخيصة تحمل كلاما بذيئًا عنه وعن الأشقاء المسيحيين، ماذا فعل البابا؟ في الأربعاء التال ......





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