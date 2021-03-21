علماء يطورون علاجا وراثيا للقضاء النهائي على “ألزهايمر”

2021/03/21 | 10:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنجح علماء من كلية لندن الجامعية، في ابتكار علاج وراثي يؤدي إلى إطالة عمر ذباب الفاكهة، لمدة تصل إلى 9 بالمئة، إلى جانب القضاء النهائي على مرض “ألزهايمر”.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الفريق البحثي ابتكر علاجين يستهدف كل منهما بروتينا، ووجدوا أنهما يقيان من علامات مرض “ألزهايمر”، إلى جانب إطالة العمر الصحي، …

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