2021/03/21 | 10:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية اهمية عدم منح اجازات الاستيراد لكافة انواع الاسماك من اجل حماية المنتج المحلي.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ان اللجنة والوزارة داعمتان لقطاع ومربي الاسماك للارتقاء بالمنتج المحلي الذي حقق خلال الفترة الماضية انجازات كبيرة من خلال دعم وحماية المنتج الوطني بعد خطط منع الاستيراد، ودعم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الزراعة ووزارة الزراعة تتفقان على عدم منح اجازات الاستيراد لكافة انواع الاسماك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الزراعة ووزارة الزراعة تتفقان على عدم منح اجازات الاستيراد لكافة انواع الاسماك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).