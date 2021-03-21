وزير الصحة يصل الى محافظة ذي قار

2021/03/21 | 10:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الاحد، الى محافظة ذي قار مع وفد صحي لمتابع الاوضاع هناك.

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