مسبار الأمل الإماراتي يستعد لدخول المدار العلمي للمريخ غداً

2021/03/21 | 10:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/نينا/ يستعد «مسبار الأمل» لدخول المدار العلمي للكوكب الأحمر غداً «الاثنين»، بعد نجاح فريق العمل بمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ من فحص أنظمة المسبار، واستكمال 120 فحصاً لأنظمته قبل بدء عمليات الانتقال إلى المدار العلمي المقرر أن تبدأ يوم 22 مارس الجاري، .وسيكون المدار العلمي بيضاوي الشكل، تصل مدة الدورة الواحدة حول الكوكب فيه إلى 40 ساعة، على أن يتم بعد ذلك جدولة الاتصال اليومي مع المحطة الأرضية حتى يتمكن فريق المشروع من إجراء عمليات تحميل سلسلة الأوامر وبيانات العمليات المختلفة، حيث من المخطط أن ينقل المسبار خلال فترة تواجده بالمدار، مجموعة كبيرة من البيانات العلمية عن الغلاف الجوي للمريخ وديناميكيات، وسيصل حجمها بنهاية المهمة، إلى أكثر من 1 تيرابايت من البيانات العلمية في صورتها الأولية.وكان مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ قد نشر صوراً جديدة للكوكب الأحمر في التاسع من مارس/ آذار الجاري التقطها «مسبار الأمل»، بعد مرور شهر على دخوله الناجح ومن المرة الأولى لمدار الالتقاط في التاسع من فبراير الماضي، لتصبح الإمارات خامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز، وهو ما يؤكد كفاءة المسبار وأنظمته الفرعية وأجهزته العلمية وجودتها، كذلك التواصل السلس والفعال مع مركز التحكم في مركز محمد بن راشد بمنطقة الخوانيج في دبي، ما يؤكد أن مهمة المسبار تمضي وفق الخطط الموضوعة والمدروسة، حيث جرى مؤخراً اختبار الأجهزة العلمية تمهيداً لتهيئة المسبار للمرحلة التالية من المهمة، وهي مرحلة الانتقال إلى المدار العلمي عبر مجموعة عمليات لتوجيه مسار المسبار لنقله إلى هذا المدار بأمان.وكان فريق العمل في المشروع، قد استكمل كل الاستعدادات اللازمة لبدء عمليات نقل المسبار بأمان إلى المرحلة التالية من المهمة وهي «الانتقال إلى المدار العلمي»، ولاحقاً المرحلة العلمية التي سيقوم مسبار الأمل خلالها وعلى مدار سنة مريخيه كاملة بتوفير أول صورة كاملة عن مناخ الكوكب الأحمر والظروف الجوية على سطحه على مدار اليوم وبين فصول السنة، ما يجعله فعلياً أول مرصد جوي للكوكب الأحمر في تاريخ مهمات استكشاف المريخ./انتهى

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