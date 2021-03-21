اعلن الحشد الشعبي اليوم الاحد، اعتقال عناصر ارهابية في محافظة نينوى.
وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته"السومرية نيوز" ان قوة من اللواء 30 في الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية لملاحقة الإرهابيين في عدد من مناطق نينوى حيث نجحت القوات باعتقال 9 إرهابيين وفق مذكرات قبض قضائية.
واضاف البيان ان العملية تمت بناء على جهد وتحرٍّ واسعين من قبل معاونية شؤون الاستخبارات في الحشد في ساعة متأخرة من الليل، إذ تم القبض على المطلوبين للقضاء لضلوعهم بانتهاكات للمواطنين وجرائم إرهابية طالت الأبرياء و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.وتأتي هذه العملية لدعم حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها المحافظة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استخبارات الحشد تعتقل 9 ارهابيين وفق مذكرات قضائية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استخبارات الحشد تعتقل 9 ارهابيين وفق مذكرات قضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).