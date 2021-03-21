2021/03/21 | 11:09 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأحد 21 مارس 2021 | 11:01 صباحاً

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الأعرجي بشأن مسودة طلب حل البرلمان: كلام حق يراد به باطل

علق نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، على تقديم مسودة من قبل بعض القوى السياسية من أجل حل مجلس النواب العراقي.

وقال الأعرجي في تغريدة له ان "ما قدّمه بعض النواب في مسودة طلب حل البرلمان، كلام حق يراد به باطل".

وأضاف ان "وما دُسَّ به من كلمات ومصطلحات وتواريخ ستُحوِّل المشكلة إلى أزمة توصِلنا إلى المجهول!".

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