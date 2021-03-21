ارتفاع الصادرات النفطية العراقية لأمريكا

2021/03/21 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الاحد، ان صادرات النفط العراقية لامريكا ارتفعت الى 165 الف برميل خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ست دول بلغ 4 ملايين و370 الف برميل يوميا منخفضا بمقدار 364 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4 ملايين و734 الف برميل".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 165 ألف برميل يوميا، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 141 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "الإستيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت معظمها من كندا وبمعدل بلغ 3,448 ملايين برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 308 ألف برميل يوميا، تليها مكسيك التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 278 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 127الف برميل يوميا ومن نيجيريا بلغت بمعدل 44 الف برميل يوميا".

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