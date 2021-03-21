2021/03/21 | 11:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد حفيد مفجر ثورة العشرين امر الشعلان ابو الجون، الأحد، أن ثلاث جهات عراقية تقف حجر عثرة امام التطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن التوجه العام لدى شيوخ ووجهاء الفرات الأوسط والجنوب رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.وقال الشعلان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التطبيع مع الكيان الصهيوني مرفوض في محافظات الوسط والجنوب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو الجون: ثلاث جهات عراقية تقف حجر عثرة امام التطبيع مع اسرائيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو الجون: ثلاث جهات عراقية تقف حجر عثرة امام التطبيع مع اسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).