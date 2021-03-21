بايدن مهنئا: العالم بأمس الحاجة لرسالة نوروز أكثر من أي وقت مضى

2021/03/21 | 11:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة المحتفلين بعيد النوروز في مختلف انحاء العالم.

ودعا بايدن في بيان نشره البيت الأبيض بالمناسبة إلى السلام والازدهار والتفاهم، قائلا هذه هي رسالة وبهجة النوروز الذي نحتفل به نحن في أمس الحاجة لتلك الرسالة هذا العام أكثر من أي وقت مضى، مضيفا ان الربيع رمز خاص بالتجدد، ويملأ قلوب الناس بالنور والأمل على حد تعبيره.

وتحتفل العديد من الشعوب في منطقة الشرق الأوسط منذ القدم بعيد نوروز في الحادي والعشرين من آذار، والذي يمثل بداية لفصل الربيع وبداية للتقويم الكردي والفارسي.

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