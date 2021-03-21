التميمي: أغلب الحالات المصابة بفيروس كورونا في المستشفيات حرجة وشديدة

2021/03/21 | 11:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، من ايام عاصفة بشأن الموجة الثانية لجائحة كورونا والسلالة الجديدة.

وقال التميمي ان اغلب الحالات المصابة بكورونا في المستشفيات حرجة وشديدة وهم حاليا يرقدون في العناية المركزة..



مبينا وجود مؤشرات تؤكد إصابة عوائل كاملة بفيروس كورونا في القرى والارياف.

واشار التميمي الى ان الكوادر الطبية أنهكت والاصابات بارتفاع متزايد بسبب عناد المواطن لتوجيهات الوزارة بشأن الوقاية محذرا من انهيار البنى التحتية امام هذه الاعداد من الإصابات.

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