المحنا: إعفاء مواطني37 دولة من تأشيرة الدخول قرار جريء ويهدف لتشجيع الاستثمار

2021/03/21 | 11:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، ان قرار الحكومة بإعفاء مواطني العديد من الدول من تأشيرة سمات الدخول إلى البلاد يهدف الى تنشيط الاستثمار.

ووصف المحنا في تصريح مقتضب قرار الحكومة العراقية الخاص بإعفاء مواطني سبع وثلاثين دولة من التأشيرة بالقرار الجريء جدا، مبينا ان العمل بالقرار بدأ بشكل فعلي اعتبارا من الخامس عشر من شهر آذار الجاري.

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