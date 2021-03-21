سعد من شاب بسيط في العراق إلى مهندس في المانيا.. فما هي قصته؟

2021/03/21 | 11:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – هادي عطالله حينما تأتي الظلمات ويسود الظلم والفقر حياة بعض الناس ولا يبق بأيديهم حيلة للخلاص، يستسلمون لظروف الحياة، وينتظرون الأيام تفعل بهم ما تشاء؛ لكن ما تعرض له الايزيديين وما نراه كل يوم من قصص نجاح هنا وهناك تثبت لنا بأن الإنسان الايزيدي لن يستسلم مهما كانت الظروف و اينما رحل …

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