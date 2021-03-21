2021/03/21 | 11:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشفت نقابة الصيادلة في العراق، الأحد، عن إعداد مشروع قانون "الدولار الدوائي".

وقال نائب نقيب الصيادلة أمجد حسيب في تصريح، 21 آذار/مارس، إنّ "النقابة أعدت مشروع (الدولار الدوائي)"، مبينًا أنّ "القانون سلم إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الصحة حسن التميمي".

وأضاف، أنّ "النقابة لم تحصل لغاية الآن على إجابة واضحة أو تأييد لما جاء في المشروع"، مشيرًا إلى أنّ "عملية استيراد الأدوية تخضع لأسعار صرف الدولار المتداول في الأسواق".

وأوضح نائب نقيب الأطباء، أنّ "مشروع القانون هذا يلزم المصارف بصرف أو التحويل الدولار للمكاتب الدوائية المجازة، وفق السعر السابق من دون أي زيادة"، موضحًا أنّ "المكاتب المستوردة للأدوية يمكنها أن تبيع الأدوية إلى الصيدليات ضمن إطار التسعيرة السابقة، وإلزامها بأسعار محددة ضمن المنظومة الوطنية من دون الزيادة التي طرأت على أنواع الأدوية، والتي تصل إلى 25 بالمئة".

اقرأ/ي أيضًا:

البرلمان يحمل الحكومة مسؤولية تعويضات خسائر صرف الدولار

هل يمكن تغيير سعر صرف الدولار في الموازنة؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الدولار الدوائي".. مشروع ينتظر إجابة رئيس الحكومة ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الدولار الدوائي".. مشروع ينتظر إجابة رئيس الحكومة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).