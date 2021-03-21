بيان من الكاظمي: تأكيد على وحدة العراق.. ومواجهة التحديات الصعبة

2021/03/21 | 11:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، على اهمية وحدة العراق ومواجهة التحديات الراهنة.

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وقال الكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آذار 2021) إنه "بمناسبة حلول عيد نوروز، اتقدم بخالص التهاني والتبريكات مقرونة باجمل الأمنيات إلى أبناء شعبنا الكردي والعراقيين جميعا، والى كل الشعوب التي تحتفل بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الباري عز وجل أن يحل هذا العيد بالوفرة والازدهار، وأن يعم الأمن والاستقرار في ربوع عراقنا الحبيب".

وأضاف، "نستثمر هذه المناسبة السعيدة على قلوب العراقيين، للتأكيد على وحدة العراق، وتعزيز اواصر المحبة والتآخي والتآلف بين أبناء الشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته، وأن نشد العزم لمواجهة التحديات الصعبة من أجل ضمان المستقبل الزاهر لابناء شعبنا".

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