اعتقال تسعة ارهابيين في نينوى

وقال الحشد في بيان اليوم الاحد، إن القوات نجحت باعتقال 9 إرهابيين وفق مذكرات قبض قضائية.
وأوضح البيان، ان العملية تمت بناء على جهد وتحرٍّ واسعين من قبل معاونية شؤون الاستخبارات في الحشد في ساعة متأخرة من الليل، إذ تم القبض على المطلوبين للقضاء لضلوعهم بانتهاكات للمواطنين وجرائم إرهابية طالت الأبرياء و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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