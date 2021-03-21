اعتقال تسعة ارهابيين في نينوى

2021/03/21 | 11:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من اللواء 30 في الحشد الشعبي، عملية أمنية لملاحقة الإرهابيين في عدد من مناطق نينوى.

وقال الحشد في بيان اليوم الاحد، إن القوات نجحت باعتقال 9 إرهابيين وفق مذكرات قبض قضائية.

وأوضح البيان، ان العملية تمت بناء على جهد وتحرٍّ واسعين من قبل معاونية شؤون الاستخبارات في الحشد في ساعة متأخرة من الليل، إذ تم القبض على المطلوبين للقضاء لضلوعهم بانتهاكات للمواطنين وجرائم إرهابية طالت الأبرياء و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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