2021/03/21 | 11:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر كبير المستشارين الطبييين للبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، السبت، من إعلان النصر في أميركا قبل الأوان، محذرا من أن ذلك قد يقود إلى ارتفاع كبير في عدد المصابين.

وأضاف أن موجة جديدة في مصابي كورونا أمر وارد، في حال جرى تخفيف إجراءات ارتداء أقنعة الوجوه والتباعد الاجتماعي.

وجاء تصريحات فاوتشي البالغ من العمر (80 عاما) خلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي".

وأميركا هي أكثر دول العالم تضررا من جراء وباء كورونا، مع نحو 30 مليون مصاب بالفيروس و550 ألف وفاة.

واستقرت أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة عند 55 ألف مصاب يوميا، مما دفع كثيرين إلى الاعتقاد أن الوباء على وشك الانتهاء، خاصة مع اعتماد العديد من اللقاحات.

لكن فاوتشي يرى أن 55 ألفا مثير للقلق، ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في أعداد المصابين.

وقال: "لا تعلنوا النصر قبل الأوان، إذ لا يزال أمامنا الكثير لننجزه.



إن البقاء عند معدل 55 ألف إصابة يوميا ليس جيدا، وعلينا العمل لتخفيض عدد المصابين".

PUKmedia وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير جديد من فاوتشي بشأن "معركة كورونا") نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير جديد من فاوتشي بشأن "معركة كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).