“إسرائيل” تصدر “الماتساه” إلى السعودية والخليج

2021/03/21 | 11:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست”، بأن “إسرائيل” صدرت نحو 300 كيلوغرام من “الماتساه” إلى السعودية وقطر وعمان والكويت.وأشارت الصحيفة إلى أن “الرابطة اليهودية ستوفر موارد عيد الفصح” للقوات الأميركية المتواجدة في المنطقة أيضا، حيث استوردت مجموعة يهودية تم تشكيلها حديثا في الخليج الخبز إلى المنطقة قبل عيد الفصح.وتعتبر الشحنة “أحدث خطوة في نمو الجاليات اليهودية في منطقة الخليج” وفقا للصحيفة، وذلك بعد اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين العام الماضي.و”الماتساه” هو نوع من الخبز المسطح والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من المطبخ اليهودي في عيد الفصح، الذي يأتي هذه السنة من 27 اذار إلى 4 نيسان.والمسؤول عن شحنة الخبز هي “رابطة الجاليات اليهودية الخليجية”، التي تأسست في فبراير الماضي “لتسهيل الحياة اليهودية والاحتفال بالطقوس” في الدول الخليجية الستة، حيث يتواجد مئات اليهود.وقال الحاخام إيلي أبادي، وهو أول حاخام إسرائيلي مقيم بالإمارات، إنه “أمر مثير للغاية أن نرى مثل هذا الطلب على موارد الاحتفال بعيد الفصح في الخليج هذا العام”.



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