مساجد فرنسا ترفض حظر ذبح الدواجن وفق الشريعة الإسلامية

2021/03/21 | 11:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرفضت ثلاثة مساجد كبرى في فرنسا حظر ذبح الدواجن وفق الشريعة الإسلامية.وقال بيان صادر عن مساجد باريس وليون وإيفري، إن إدارييها اجتمعوا لمناقشة تعميم وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حول طرق ذبح الدواجن.وأضاف البيان أن التعميم الوزاري يتعلق بالضوابط الرسمية “لحماية الحيوانات أثناء ذبحها في المسالخ”، مؤكدا على …

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