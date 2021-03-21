اكتظاظ في سجون الأحداث والعدل تتحدث عن برنامج اصلاحي

2021/03/21 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتنفذ وزارة العدل برنامجا اصلاحيا لفك اكتظاظ سجون الاحداث وبناء ملاحظيات واقسام جديدة، والتي تتم بالتزامن مع برامج لاعادة دمجهم بالمجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم.وقال مدير عام دائرة اصلاح الاحداث في الوزارة كامل امين في حديث صحفي ان “الوزارة تعمل بكامل طاقاتها لإعادة اصلاح المودعين لديها من الاحداث ضمن جهود اعادة دمجهم بالمجتمع …

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