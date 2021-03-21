المنافذ تكشف عن معابر غير رسمية في إقليم كردستان وتطالب بإغلاقها

2021/03/21 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداقرت هيئة المنافذ الحدودية بوجود منافذ ومعابر غير رسمية في اقليم كردستان ، فضلا عن عدم خضوع الرسمية منها الى الحكومة الاتحاديةوقال رئيس المنافذ الحدودية عمر الوائلي في تصريح صحفي إن “هناك العديد من المنافذ والمعابر غير الرسمية، وكذلك هناك فتحات موجودة اغلبها في اقليم كردستان”، مبيناً أن “الهيئة قدمت مقترحات وكتبا رسمية …

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