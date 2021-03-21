عامر الجواهري لـ / نينا / : الاتكال على ارتفاع اسعار النفط لتغطية مصاريف الموازنة وعجزها.. امر مخيف على مستقبل البلاد

2021/03/21 | 11:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعتبر الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري الاتكال على ارتفاع اسعار النفط لتغطية مصاريف الموازنة وعجزها..امرا مخيفا على مستقبل البلاد.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : يفترض أن تكون الموازنة التخطيطية السنوية جزءا مكملا لموازنات سنوات الخطة الخمسية التي ينبغي ان تتناغم مع الخطط السنوية اللاحقة لتحقيق رؤية العراق ٢٠٣٠ و٢٠٤٠.واضاف الجواهري أن : الاتكال وانتظار إرتفاع أسعار النفط العالمية وتحسن الإيرادات لمعالجة مصاريف الموازنة، سواء لتعزيزها أو تغطية عجزها، يعتبر منهج اللامنهج وذلك امر مخيف على مستقبل العراق.واشار الى ان : على الحكومة ان تستثمر تحسن الإيرادات لتغطية العجز والتهيؤ للمباشرة بالمشاريع الإقتصادية الكبرى شرط جدية تنفيذها والاستفادة من مخرجاتها بأسرع وقت./انتهى3

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