الاعرجي : طلب حل البرلمان.. كلام حق يراد به باطل

2021/03/21 | 11:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصف نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الأعرجي، تقديم مسودة من قبل بعض القوى السياسية من أجل حل مجلس النواب ....بانه كلام حق يراد به باطل.وقال الأعرجي في تغريدة له اليوم ان : ما قدّمه بعض النواب في مسودة طلب حل البرلمان، كلام حق يراد به باطل.وأضاف ان : ما دُسَّ به من كلمات ومصطلحات وتواريخ ستُحوِّل المشكلة إلى أزمة توصِلنا إلى المجهول!.واعلن قادة ورؤساء الكتل السياسية امس عن تقديم طلب موقع من قبل 172 نائباً لحل مجلس النواب قبل يوم واحد من موعد اجراء الانتخابات ./انتهى3

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