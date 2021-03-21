سعر الدولار أمام الدينار العراقي في الاسواق المحلية

2021/03/21 | 11:26 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية، اليوم الأحد (21 آذار 2021).

وجاءت أسعار صرف الدينار أمام الدولار لهذا اليوم كالاتي:

سعر بيع الدولار: 146,250

سعر شراء الدولار: 145,250

سعر الدولار مقابل التومان الايراني

100 دولار 2,450,000 تومان...

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