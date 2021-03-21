الداخلية تبين سبب إعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول

2021/03/21 | 11:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت وزارة الداخلية أن قرار الحكومة القاضي بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول إلى البلاد، جاء لتنشيط الاستثمار.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في حديث صحفي إن “قرار الحكومة العراقية بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول الى العراق، قرار جريء جداً منذ تشكيل الحكومة، والقرار جاء لتنشيط الاستثمار …

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