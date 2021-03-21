قصف تركي على عين عيسى بريف الرقة

2021/03/21 | 11:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات التركية برفقة الفصائل الموالية لها قامت بشن هجمات متجددة على منطقة عين عيسى “عاصمة” الإدارة الذاتية بريف الرقة الشمالي في محاولة منها للتقدم.

وأكد المرصد اليوم الأحد، أن قوات سوريا الديمقراطية تصدت لهذه الهجمات التركية.

وقال المرصد، إن القصف التركي أسفر عن مزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى أن طائرة حربية تركية استهدفت مواقع عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في قرية صيدا بريف عين عيسى شمالي الرقة، ما أدى إلى حدوث انفجار عنيف في الموقع المستهدف، وتأتي الضربات الجوية للقوات التركية بعد فشل الفصائل الموالية لتركيا في تحقيق تقدم على المحاور، وبعد غياب الطائرات عن قصف المنطقة منذ 17 شهراً.

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