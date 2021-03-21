2021/03/21 | 11:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، باعياد نوروز، مؤكداً على شد العزم لمواجهة التحديات الصعبة.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة حلول عيد نوروز ، اتقدم بخالص التهاني والتبريكات مقرونة باجمل الأمنيات إلى أبناء شعبنا الكردي والعراقيين جميعا، والى كل الشعوب التي تحتفل بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الباري عز وجل أن يحل هذا العيد بالوفرة والازدهار، وأن يعم الأمن والاستقرار في ربوع عراقنا الحبيب.

نستثمر هذه المناسبة السعيدة على قلوب العراقيين، للتأكيد على وحدة العراق، وتعزيز اواصر المحبة والتآخي والتآلف بين أبناء الشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته، وأن نشد العزم لمواجهة التحديات الصعبة من أجل ضمان المستقبل الزاهر لأبناء شعبنا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي مهنئاً بأعياد نوروز: نؤكد على شد العزم لمواجهة التحديات الصعبة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي مهنئاً بأعياد نوروز: نؤكد على شد العزم لمواجهة التحديات الصعبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).