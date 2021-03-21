التربية توضح بشأن آلية الدوام في الفصل الثاني

2021/03/21 | 11:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة التربية، اليوم الاحد، أن آلية الدوام في الكورس الثاني تعتمد على الموقف الوبائي.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح صحفي، إن “أي قرارات جديدة لم تصدر حتى الآن بشأن آلية العمل في الكورس الثاني أو الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي”، مؤكداً أن “الاختبارات ستخضع للتقييم بعد الانتهاء من امتحانات نصف السنة”.واضاف أن “آلية الدوام ستعتمد على الموقف الوبائي والمعطيات الموجودة على أرض الواقع”، مبيناً أن “جميع الاحتمالات واردة بشأن أن يكون الدوام يوماً واحداً او يومين او ثلاثة أيام في الأسبوع خلال الفصل الثاني”.فيما عبر فاروق عن “شكره للكوادر الصحية والأمنية التي […]

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