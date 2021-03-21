الحشد الشعبي يؤمن طرق” نوروز” في ديالى

2021/03/21 | 11:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اكد الحشد الشعبي، الاحد، بدء الانتشار الامني الواسع لحماية الطرق البرية التي تسلكها الاسر الحتفلة باعياد الربيع .وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز الحشد الشعبي بدات عملية انتشار واسعة في الطرق البرية التي تسلكها الاسر المحتفلة باعياد نوروز سواء في اطراف خانقين او نفط خانة من اجل منع حصول اي خروقات امنية”.واضاف الحسيني،ان” مفارز قتالية من 5 الوية للحشد الشعبي تشارك في تامين اعياد نوروز في قاطع شمال وشرق ديالى سواء في خانقين او بقية المناطق”، مؤكدا أن “آليات الحماية تتم من خلال التنسيق مع بقية التشكيلات الامنية الساندة”.واشار الى ان “تأمين الطرق يتم من خلال مفارز جوالة واخرى ثابتة بالتنسيق مع عمليات الحشد الشعبي”.وكان الحشد الشعبي استنفر منذ يوم امس من اجل تامين احتفالات الاهالي باعياد الربيع نوزرز في مناطق شمال وشرق ديالى.



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