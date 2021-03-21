التربية : دوام الفصل الثاني يعتمد على الموقف الوبائي

2021/03/21 | 11:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت وزارة التربية ان دوام الفصل الثاني يعتمد على الموقف الوبائي.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق / حسب الوكالة الرسمية / إن : آلية الدوام ستعتمد على الموقف الوبائي والمعطيات الموجودة على أرض الواقع.واضاف ان : أي قرارات جديدة لم تصدر حتى الآن بشأن آلية العمل في الكورس الثاني أو الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، مشيرا الى ان : الاختبارات ستخضع للتقييم بعد الانتهاء من امتحانات نصف السنة.واوضح فاروق ان : جميع الاحتمالات واردة بشأن أن يكون الدوام يوماً واحداً او يومين او ثلاثة أيام في الأسبوع خلال الفصل الثاني.وقدم شكره للكوادر الصحية والأمنية التي أسهمت في تسهيل حركة التلاميذ والطلبة وكذلك قوات حماية المنشآت والاهالي من أجل تأدية الطلبة اختبارات نصف السنة أو نهاية الكورس الأول./انتهى3

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