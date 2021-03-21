بذكرى نوروز .. الحداد يعرب عن تفـاؤله بتجاوز الخلافات وتعزيز الارادة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي

2021/03/21 | 11:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد التهنئة لشعب كردستان والعراقيين جميعاً بمناسبة أعياد نوروز الخالدة.واعرب / حسب بيان لمكتبه / عن تفـاؤله بتجاوز الخلافات السياسية والأزمات وحل القضايا والملفات العالقة بين بغـداد وأربيل في إطـار الدسـتور وما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.واستذكر الحداد في الوقت ذاته إرادة الثائرين التي هزت عروش الطغاة والحكام الظالمين في مثل هذا اليوم، وإعلان فجر جديد حمل في طياته معاني الإرادة والحرية.واضاف : نوروز يحكي للأجيال القادمة قصة شعب عشق الحرية ورفض كل أشكال الاستبداد والظلم..../انتهى3

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