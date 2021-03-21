الاعرجي: ما قدمه بعض النواب بشأن حل البرلمان كلام حق يراد به باطل

2021/03/21 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي من دعوات حل مجلس النواب في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع متأزمة سياسيا واقتصاديا.

وقال الاعرجي في تغريدة على تويتر إن ما قدّمه بعض النواب في مسودة طلب حل البرلمان هو كلام حق يراد به باطل وأن ما دس فيه من كلمات ومصطلحات وتواريخ ستحول المشكلة إلى أزمة توصل العراق إلى المجهول.

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