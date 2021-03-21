النزاهة: ضبط حالات اختلاس وجباية غير قانونية في بابل وذي قار

2021/03/21 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ضبط حالات اختلاس وجباية أموال خلافاً للقانون في محافظتي بابل وذي قار.

وأكدت الهيئة في بيان، ضبط ثلاثةٍ من مُوظَّفي لجنة الجباية التابعة لبلديَّة الحلة، لقيامهم بجباية أموالٍ من إحدى ساحات وقوف السيَّارات أكثر من المُقرَّر رسمياً، واستحصال مبالغ دون قطع وصولاتٍ رسميَّةٍ.

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أكَّدت الدائرة قيام فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار بضبط أحد الأشخاص لقيامه بجباية الأموال من أحد المرائب التابعة لمُديريَّة بلديَّة الناصريَّة دون وصولاتٍ رسميَّـةٍ.

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