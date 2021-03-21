جامعة هوبكنز: إصابات كورونا في العالم تتجاوز 122.7 مليون والوفيات 2.7 مليون

2021/03/21 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية،

بأن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس

كورونا في العالم منذ بداية الوباء بلغ

صباح اليوم الأحد، 122 مليونا و767 ألفا و150

شخصا.

وتدل معلومات الجامعة على أن حصيلة

ضحايا ا

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