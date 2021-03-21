نائبة تطالب بالموافقة على تحويل قضاء الجبايش إلى محافظة اسوة بحلبجة

2021/03/21 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف، السبت،

السلطتين التنفيذية والتشريعية

بالموافقة على تحويل قضاء الجبايش

بمحافظة ذي قار إلى محافظة ومنحه

تخصيصات مالية أسوة بقضاء حلبجة.

وقالت نصيف في بيان ورد الى وكالة نون

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