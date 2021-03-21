كويكب يقترب من الأرض هذا العام سيتحرك بسرعة غير عادية

2021/03/21 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية

"ناسا"، أن أكبر كويكب، الذي من المتوقع

أن يصل إلى أقرب نقطة من الأرض هذا

العام، وسوف يمرق بسرعة هائلة وهو على

مسافة آمنة، اليوم الأحد، طبقا لما

ذكرته شبكة "سي.إن.إ

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