الاعرجي حول طلب نيابي قدمته كتله سائرون: كلام حق يراد به باطل

2021/03/21 | 12:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق بهاء الأعرجي، الأحد، على تقديم مسودة من قبل بعض القوى السياسية من أجل حل مجلس النواب العراقي.وقال الأعرجي في تغريدة له ان “ما قدّمه بعض النواب في مسودة طلب حل البرلمان، كلام حق … Readmore

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