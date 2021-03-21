‌التربية توضح آلية الدوام في الكورس الثاني وعلاقتها بكورونا

2021/03/21 | 12:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت وزارة التربية، أن آلية الدوام في الكورس الثاني تعتمد على الموقف الوبائي.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد، إنه “حتى الآن لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن آلية العمل في الكورس الثاني أو الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، مؤكداً أنه بعد الانتهاء من امتحانات نصف السنة ستخضع …

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