الكاظمي يدعو لاستثمار النوروز في تأكيد وحدة العراقيين

2021/03/21 | 12:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، التهاني الى الشعب العراقي والاكراد بحلول عيد نوروز....

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